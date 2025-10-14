x
14 октября 2025
|
последняя новость: 07:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 07:01
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Обрушение шахты в Венесуэле, множество погибших

Погибшие
Венесуэла
время публикации: 14 октября 2025 г., 05:30 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 05:42
Обрушение шахты в Венесуэле, множество погибших
AP Photo/Andrea Calma

В понедельник, 13 октября, в муниципалитете Эль-Кальяо (штат Боливар, юго-восток Венесуэлы) после проливных дождей произошло обрушение шахты в районе рудника Cuatro Esquinas de Caratal.

Погибли не менее 14 человек, передает Reuters.

Ведутся работы по откачке воды и извлечению тел, задействованы службы гражданской обороны.

Сведения о погибших уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 февраля 2024

Обрушение шахты в Венесуэле, множество погибших