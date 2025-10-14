Обрушение шахты в Венесуэле, множество погибших

В понедельник, 13 октября, в муниципалитете Эль-Кальяо (штат Боливар, юго-восток Венесуэлы) после проливных дождей произошло обрушение шахты в районе рудника Cuatro Esquinas de Caratal.

Погибли не менее 14 человек, передает Reuters.

Ведутся работы по откачке воды и извлечению тел, задействованы службы гражданской обороны.

Сведения о погибших уточняются.