В результате ДТП во Вьетнаме пострадали восемь израильтян

В ночь на воскресенье, 14 сентября, во Вьетнаме, в провинции Куангнгай, на юго-центре страны, произошла авария с участием туристического автобуса, в котором ехали граждане Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь израильтян – они получили травмы от легких до средней тяжести. Трое госпитализированы, угрозы жизни нет.

Страховая компания PassportCard и спасательная группа Magnus координируют сопровождение пострадавших и взаимодействие с местными медицинскими службами, передает 12-й канал ИТВ.