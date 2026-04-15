В США сотрудники ICE задержали бывшего главу бразильской разведки, участника путча Болсонару

Сотрудники Федеральной иммиграционной службы США задержали в Орландо бывшего руководителя бразильского разведывательного агентства Алешандре Рамагем. Он был задержан на улице после того, как его попросили предъявить документы.

Рамаген – один из ключевых фигурантов дела о попытке государственного переворота, предпринятой бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Главе спецслужб удалось бежать из страны. Суд заочно приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, после поражения на выборах 2022 года Болсонару намеревался остаться у власти, захватив демократические институты. Планировалось также убийство президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару был приговорен к 27 годам заключения, его сообщники получили меньшие сроки.

Узнав об аресте Рамагема, президент Лула да Силва призвал выдать путчиста Бразилии, чтобы бывший глава спецслужб начал отбывать приговор. "Я верю, что это произойдет", – сообщил он.