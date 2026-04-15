x
15 апреля 2026
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 апреля 2026
|
15 апреля 2026
|
последняя новость: 10:28
15 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В США сотрудники ICE задержали бывшего главу бразильской разведки, участника путча Болсонару

США
Бразилия
Беженцы/мигранты
время публикации: 15 апреля 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 09:15
В США сотрудники ICE задержали бывшего главу бразильской разведки, участника путча Болсонару
AP Photo/Bruna Prado

Сотрудники Федеральной иммиграционной службы США задержали в Орландо бывшего руководителя бразильского разведывательного агентства Алешандре Рамагем. Он был задержан на улице после того, как его попросили предъявить документы.

Рамаген – один из ключевых фигурантов дела о попытке государственного переворота, предпринятой бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Главе спецслужб удалось бежать из страны. Суд заочно приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, после поражения на выборах 2022 года Болсонару намеревался остаться у власти, захватив демократические институты. Планировалось также убийство президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару был приговорен к 27 годам заключения, его сообщники получили меньшие сроки.

Узнав об аресте Рамагема, президент Лула да Силва призвал выдать путчиста Бразилии, чтобы бывший глава спецслужб начал отбывать приговор. "Я верю, что это произойдет", – сообщил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
