15 апреля 2026
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Папа Римский произнес проповедь с кафедры Блаженного Августина

США
Африка
Христианство
время публикации: 15 апреля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 12:02
Папа Римский произнес проповедь с кафедры Блаженного Августина
AP Photo/Andrew Medichini

Лев XIV, ставший первым в истории Римским Папой, совершившим апостольский визит в Алжир, посетил город Аннаба – античный Гиппон, неразрывно связанный с деятельностью Блаженного Августина, одного из наиболее почитаемых отцов церкви. Иерарх занимал здесь кафедру епископа.

Понтифик, называющий себя сыном автора "Исповеди" и трактата "О граде Божьем", отслужил на французском языке мессу в соборе Святого Августина, а также посетил развалины древнего Гиппона. "Несите благую весть через простые шаги, через повседневный диалог, несите свет туда, где вы живете", – сказал он в проповеди.

Визит проходит на фоне разрастающегося конфликта между первым папой американского происхождения и администрацией США с связи с критикой Ватиканом американских военных действий в Иране. Направляясь в Алжир, Лев процитировал Евангелие от Матфея: "Блаженны миротворцы".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Ватикан сконцентрироваться на вопросах морали. "Занимайтесь тем, что происходит в католической церкви и оставьте президенту США определять американскую политику", – сказал он.

