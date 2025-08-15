x
15 августа 2025
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 22:45
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов"

Россия
время публикации: 15 августа 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 22:45
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов". В список включены сыктывкарское независимое культурное пространство "Револьт-центр", журналист "Радио Свобода" Марк Кротов (Крутов), бывший священник РПЦ иеромонах Иоанн Курмояров, калининградский журналист Игорь Рудников и публицист Марк Солонин.

"Револьт-центр" – независимое культурное пространство, открытое в 2019 году в Сыктывкаре в Республике Коми. В июле ФСБ объявила, что завела уголовном деле по статье о "госизмене" против одного из создателей "Револьт-центра" и бывшего директора издания "7×7" Павла Андреева. Он покинул Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook