Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов". В список включены сыктывкарское независимое культурное пространство "Револьт-центр", журналист "Радио Свобода" Марк Кротов (Крутов), бывший священник РПЦ иеромонах Иоанн Курмояров, калининградский журналист Игорь Рудников и публицист Марк Солонин.

"Револьт-центр" – независимое культурное пространство, открытое в 2019 году в Сыктывкаре в Республике Коми. В июле ФСБ объявила, что завела уголовном деле по статье о "госизмене" против одного из создателей "Револьт-центра" и бывшего директора издания "7×7" Павла Андреева. Он покинул Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны.