Трамп и Путин прибыли на Аляску для переговоров

Самолет Ил-96 российского президента Владимира Путина совершил посадку на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже. Путин прилетел на Аляску из Магадана.

Ранее туда прибыл президент США Дональд Трамп.

Кремль считает, что переговоры Трампа и Путина могут продлиться 6-7 часов.

Состав делегаций, сопровождающих Трампа и Путина был опубликован ранее.

С американской стороны

- вице-президент Дж. Д. Вэнс

- госсекретарь Рубио

- госсекретарь Бэссент

- спецпосланник Уиткофф

С российской стороны:

- министр обороны Белоусов

- министр иностранных дел Лавров

- министр финансов Силуанов

- помощник президента Ушаков

- спецпосланник Дмитриев