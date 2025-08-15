Трамп и Путин прибыли на Аляску для переговоров
Самолет Ил-96 российского президента Владимира Путина совершил посадку на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже. Путин прилетел на Аляску из Магадана.
Ранее туда прибыл президент США Дональд Трамп.
Кремль считает, что переговоры Трампа и Путина могут продлиться 6-7 часов.
Состав делегаций, сопровождающих Трампа и Путина был опубликован ранее.
С американской стороны
- вице-президент Дж. Д. Вэнс
- госсекретарь Рубио
- госсекретарь Бэссент
- спецпосланник Уиткофф
С российской стороны:
- министр обороны Белоусов
- министр иностранных дел Лавров
- министр финансов Силуанов
- помощник президента Ушаков
- спецпосланник Дмитриев
