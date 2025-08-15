Зеленский: "В день переговоров они убивают. И это о многом говорит"

Через несколько часов на Аляске должна начаться встреча президентов США и России.

Вечером в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Получаю доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет Путин. Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы – российский удар по центральному рынку. Днепровщина – удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донецкая область – сознательные российские удары".

По его словам, удары продолжаются, потому что "нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну".

"В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит. Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно с силой", – резюмировал Зеленский.