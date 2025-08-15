Трамп о встрече с Путиным: "Ставки высоки"
время публикации: 15 августа 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 17:12
Накануне встречи на Аляске, где президенты США и России должны обсудить перспективы перемирия в Украине, Дональд Трамп написал в Truth Social: "Ставки высоки!".
На борту Air Force One Трамп заявил, что решение о том, проводить ли обмен территориями с Россией, Украина будет принимать сама, его же задача – "усадить их за стол переговоров".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это так: "Ставки действительно высоки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона".
"Пора заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку", – добавил он.