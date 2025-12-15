Ханукальный теракт в Сиднее: данные о жертвах и убийцах

В воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее 15 человек, более 40 ранены. Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.

Постепенно публикуются сведения о жертвах теракта.

ИМЕНА ЖЕРТВ ТЕРАКТА

Матильда Полтавченко (10 лет) – семья попросила СМИ не указывать фамилию.

Раввин Эли Шлангер (41 год) из движения "Хабад", один из организаторов праздника.

Александр (Алекс) Клейтман (87 лет), переживший Холокост, иммигрировал в Австралию из Украины, прикрыл собой от пуль свою жену Ларису.

Дан Элькайям (27 лет) – гражданин Франции, недавно иммигрировавший в Австралию. Футболист.

Раввин Яаков А-Леви Левитан – посланник движения "Хабад", секретарь раввинского суда в Сиднее, служил в образовательном центре BINA.

Реувен Моррисон – уроженец бывшего СССР, бизнесмен, активный член еврейских общин Сиднея и Мельбурна.

Питер Мегер, фотограф, бывший офицер полиции.

Тибор Вейцен (78 лет).

Список жертв теракта уточняется.

Сведения о раненых

В результате теракта ранения получили десятки людей. 42 раненых, включая четырех детей, были доставлены в больницы.

По состоянию на утро 15 декабря, 27 раненых все еще находятся в больницах. Из них шесть в критическом состоянии, состояние еще шести "критическое, но стабильное", остальные 15 – в стабильном состоянии. Среди тяжелораненых трое детей.

Полиция подтверждает ранения двух сотрудников правоохранительных органов.

Среди раненых Арсен Островский – адвокат, переживший в Израиле террористическую атаку 7 октября 2023 года, пишет News.com.au. В соцсетях также отмечают, что Арсен – председатель Еврейского совета Израиль-Австралия. Он прибыл в Сидней несколько недель назад.

Сведения о террористах

Теракт совершили отец и сын – Саджид Акрам (50) и Навид Акрам (24).

Саджид Акрам был застрелен полицейскими. Навид тяжело ранен и доставлен в больницу под охраной.

Отец, Саджид Акрам, имел лицензию на огнестрельное оружие с 2015 года и владел шестью единицами огнестрельного оружия. Эта информация официально подтверждена полицией, заявляющей, что располагает "очень незначительной" информацией об этой семье.

Герой, обезоруживший одного из террористов

Австралийский телеканал 7News опубликовал имя героя, обезоружившего одного из террористов, Саджида Акрама.

Это 43-летний Ахмед аль-Ахмед, житель Сиднея, владелец фруктового магазина в Сазерленде, отец двоих детей.

Он получил два пулевых ранения, но выжил. Как и другие раненые, доставлен в больницу.

Как пишет сайт News.com.au, у Ахмеда не было опыта обращения с оружием, он просто проходил мимо и решил вмешаться.

Тем не менее, Ахмед сумел отобрать оружие у Саджида. Направил его на него. Однако непонятно, стрелял ли он. Обезоруженный террорист позже вернулся на пешеходный мост к сыну и продолжил стрелять в людей.

Неизвестно, были ли знакомы Ахмед и Саджид.