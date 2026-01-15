ФСБ сообщила о выявлении британского разведчика, действовавшего под диплматическим прикрытием

Федеральная служба безопасности России утверждает, что разоблачила сотрудника британских спецслужб, который работал под дипломатическим прикрытием в посольстве в Москве. Он объявлен персоной нон-грата, ему предписано в двухнедельный срок покинуть страну.

"В ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г. р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", – говорится в сообщении.

"Заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании", - заявило министерство иностранных дел России.