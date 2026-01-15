На Гавайи переброшены самолеты-заправщики, официальное основание – учения ВВС США

Администрация штата Гавайи сообщает о начале учений ВВС Sentry Aloha, которые проводятся уже более 20 лет. В них принимают участие более 1000 военнослужащих и 41 самолет, прибывшие из семи американских штатов.

Учения создают реалистичные условия для боевой подготовки авиации Национальной гвардии, ВВС и структур Военного министерства. Они предоставляют американским военнослужащим навыки, необходимые как для обороны нашей страны, так и действий за рубежом", – говорится в сообщении.

В учениях участвуют боевые самолеты пятого поколения F-22 и F-35A. Однако особое внимание привлекает участие в них самолетов-заправщиков KC-135R Stratotanker и самолетов раннего обнаружения и контроля Boeing E-3 Sentry.

По данным сервисов отслеживания полетов и OSINT-наблюдателей, на Гавайях зафиксированы восемь KC-135 Stratotanker. Гавайи ранее использовались как одна из промежуточных точек при переброске авиации в сторону Ближнего Востока – в частности, на фоне июньских ударов США по объектам иранской ядерной инфраструктуры.

Неделю назад OSINT-источники сообщали о масштабной переброске самолетов ВВС США в район Ближнего Востока. Тогда поступали сведения, что десятки самолетов воздушной дозаправки ВВС США и тяжелых транспортных самолетов C-5 и C-17 вылетели с баз в США и с американской авиабазы в Великобритании в восточном направлении – предположительно, к пунктам базирования на Ближнем Востоке. Речь шла прежде всего о дозаправщиках KC-135 Stratotanker и KC-46A Pegasus, а также о транспортниках C-17 Globemaster III и C-5M Galaxy, которые в подобных операциях используются для переброски личного состава, техники и спецподразделений.