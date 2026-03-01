ОАЭ закрывают посольство в Иране

Объединенные Арабские Эмираты сообщили о закрытии посольства ОАЭ в Тегеране и эвакуации всего дипломатического персонала. Это стало ответом на иранские обстрелы территории Эмиратов, повлекшие жертвы.

"Враждебные действия против гражданских объектов, включая жилые кварталы, аэропорты и порты, являются безответственной эскалацией и наглым нарушением суверенитета, несовместимым с международным правом и Хартией ООН", – говорится в заявлении МИД ОАЭ.

"Это отражает решимость ОАЭ противостоять любой агрессии, угрожающей нашей безопасности и суверенитету. Оно стало ответом на враждебные и провокационные действия, подталкивающие регион к опасному пути и угрожающие миру, стабильности и энергетической безопасности планеты", – сообщает министерство.