01 марта 2026
Ближний Восток

ОАЭ закрывают посольство в Иране

Иран
ОАЭ
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 22:08 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 22:19
ОАЭ закрывают посольство в Иране
AP Photo/Altaf Qadri

Объединенные Арабские Эмираты сообщили о закрытии посольства ОАЭ в Тегеране и эвакуации всего дипломатического персонала. Это стало ответом на иранские обстрелы территории Эмиратов, повлекшие жертвы.

"Враждебные действия против гражданских объектов, включая жилые кварталы, аэропорты и порты, являются безответственной эскалацией и наглым нарушением суверенитета, несовместимым с международным правом и Хартией ООН", – говорится в заявлении МИД ОАЭ.

"Это отражает решимость ОАЭ противостоять любой агрессии, угрожающей нашей безопасности и суверенитету. Оно стало ответом на враждебные и провокационные действия, подталкивающие регион к опасному пути и угрожающие миру, стабильности и энергетической безопасности планеты", – сообщает министерство.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
