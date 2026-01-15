Умерла женщина, называвшая себя "тайной дочерью" Фредди Меркьюри

Британские СМИ сообщили о смерти 48-летней женщины, которая в последние месяцы фигурировала в публикациях как "тайная дочь" солиста Queen Фредди Меркьюри.

По данным The Independent, муж женщины по имени Томас заявил, что она умерла "после длительной борьбы" с хордомой (редкая опухоль позвоночника) и оставила двух сыновей.

История "тайной дочери" стала публичной после выхода книги биографа Лесли-Энн Джонс "Love, Freddie", где героиня (ранее обозначавшаяся как "B") утверждала, что была зачата в 1976 году. При этом сама версия о существовании дочери Меркьюри ранее вызывала споры: часть людей из окружения музыканта выражала сомнения и отрицала, что знала о ребенке.

Б. утверждала, что лидер Queen поддерживал с ней тёплые отношения на протяжении первых 15 лет её жизни – до смерти артиста в 1991 году. Он также дарил ей дневники, которые вёл на протяжении этих лет и в которых рассказывал о своей жизни – начиная с детства на острове Занзибар и до последних дней (последняя запись в дневнике датируется 31 июля 1991 года). Лесли-Энн Джонс со ссылкой на Б. утверждает, что о её существовании было известно только самому ближнему кругу певца. На момент публикации этой новости люди, тесно взаимодействовавшие с Меркьюри, прежде всего другие музыканты Queen – Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор, никак не комментировали эту информацию.

О Б. сообщалось лишь то, что она жила в Европе и работал в сфере медицины.

Лесли-Энн Джонс рассказала британскому изданию Daily Mail, что Б. сама связалась с ней после того, как прочла её предыдущую биографию Фредди Меркьюри, книгу "Love of My Life" (2021). Писательница утверждает, что сперва подвергала историю Б. сомнению, но в итоге пришла к выводу, что она правдива. По словам Джонс, Б. не была включена в официальное завещание музыканта, чтобы не раскрывать её личность, однако Меркьюри, тем не менее, тайно передал ей часть своего состояния.

Фредди Меркьюри (1946-1991) – британский певец и автор песен, фронтмен группы Queen, один из самых узнаваемых рок-вокалистов XX века. Он родился на Занзибаре (Фаррух Булсара) и вырос в семье парсов. Меркьюри никогда не был женат и официально детей не имел. Самым близким человеком в его жизни многие годы была Мэри Остин – они были помолвлены в 1973-1976 годах и оставались близкими друзьями до его смерти. Сам Меркьюри публично не делал четкого "каминг-аута", но в биографических источниках обычно описывается как гей или бисексуальный. У него были отношения с мужчинами, а его последним партнером был Джим Хаттон.