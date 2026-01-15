Посольство ПА: Аббас посетит Москву и рассчитывает на встречу с Путиным

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) посетит Москву 21-22 января и рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в посольстве ПА в Москве.

В последний раз Аббас был в Москве с визитом в мае 2025 года. Тогда он был принят Путиным.

Менее недели назад 90-летний Махмуд Аббас прошел медицинское обследование в больнице в Рамалле.

Махмуд Аббас. Краткая биографическая справка

Махмуд Аббас (Абу Мазен) родился 26 марта 1935 года в деревне Сафад (Галилея – ныне город Цфат), в 1948-м был выслан вместе с семьей в Сирию, где включился в работу арабских националистических организаций.

В 1965 году вступил в партию ФАТХ, созданную Ясиром Арафатом; неоднократно выезжал в Катар, где организовывал поддержку палестинским беженцам; основал в Дамаске 1-ый "центральный комитет" Организации Освобождения Палестины, однако позже штаб ООП переместился в Бейрут, и Аббас на некоторое время сошел с политической сцены, тем не менее, в 60-70-е годы он считался "главным финансистом" ООП.

В конце 60-х Аббас получил ученую степень в московском Институте народов Востока, специализация – "история сионизма" (бал аспирантом Евгения Примакова).

В период первой интифады вновь включился в "политическую деятельность"; в начале 90-х активно содействовал подписанию Мадридского договора; считается одним из главных архитекторов Норвежских соглашений. В 1995-м получил разрешение на въезд в Израиль; в 1996-м был избран генсеком ООП; до недавнего времени жил "на два дома" – в Газе и Рамалле (много времени проводил за границей).

В конце 90-х оказался в центре нескольких финансовых скандалов. В сентябре 2002 года был выдвинут партией ФАТХ кандидатом на должность премьер-министра ПА, однако тогда Арафат "заблокировал" саму идею появления "главы правительства ПА". В феврале 2003-го Махмуд Аббас вновь был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, в мае назначение состоялось.

Его премьерство длилось всего 129 дней, Аббасу удалось достичь соглашения о временном перемирии (удне) палестинских террористических группировок с Израилем, "перемирие" длилось менее месяца, никаких иных успехов правительством Аббаса достигнуто не было. После отставки Аббас неоднократно заявлял, что не вернется в "большую политику".

После смерти Арафата был переизбран генеральным секретарем ООП и выдвинут "единым кандидатом" от партии ФАТХ на президентских выборах. 9 января 2005 года избран главой палестинской национальной администрации и с тех занимает этот пост, не переизбираясь.

Срок полномочий Аббаса давно истек, однако из-за раскола в автономии ни президентские, ни парламентские выборы не проводились, и ООП несколько раз продлевала срок президентских полномочий Абу Мазена. При этом Аббас неоднократно угрожал, что уйдет в отставку.