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Здоровье

В Великобритании начались клинические испытания первой вакцины против лихорадки Эбола

Вакцины
Медицина
время публикации: 15 июля 2026 г., 13:03 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 12:08
В Великобритании начались клинические испытания первой вакцины против лихорадки Эбола
Wikipedia.org. Фото: TomPearlDesciple

Ученые из Оксфордского университета начали первые клинические испытания вакцины против редкого штамма вируса Эбола Bundibugyo – до сих пор одобренной защиты от него не существовало. Разработка стала ответом на вспышки заболевания в Уганде и Демократической Республике Конго, где этот вариант вируса уже вызывал эпидемии.

В исследовании примут участие 50 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Во время первой фазы специалисты проверят безопасность вакцины, а также оценят, насколько эффективно она стимулирует иммунную систему вырабатывать защиту против вируса. Если препарат покажет хорошие результаты, его протестируют на большем числе людей в рамках следующих этапов испытаний.

Штамм Bundibugyo встречается значительно реже, чем наиболее известный заирский вариант вируса Эбола, однако он также способен вызывать тяжелую форму заболевания с высокой смертностью. По данным Всемирной организации здравоохранения, во время прошлых вспышек летальность достигала примерно 40%.

Исследователи отмечают, что создание вакцины против разных разновидностей вируса поможет быстрее реагировать на будущие эпидемии и повысит готовность системы здравоохранения к новым вспышкам Эболы, даже если они будут вызваны менее распространенными штаммами.

Здоровье
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