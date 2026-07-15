В Великобритании начались клинические испытания первой вакцины против лихорадки Эбола

Ученые из Оксфордского университета начали первые клинические испытания вакцины против редкого штамма вируса Эбола Bundibugyo – до сих пор одобренной защиты от него не существовало. Разработка стала ответом на вспышки заболевания в Уганде и Демократической Республике Конго, где этот вариант вируса уже вызывал эпидемии.

В исследовании примут участие 50 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Во время первой фазы специалисты проверят безопасность вакцины, а также оценят, насколько эффективно она стимулирует иммунную систему вырабатывать защиту против вируса. Если препарат покажет хорошие результаты, его протестируют на большем числе людей в рамках следующих этапов испытаний.

Штамм Bundibugyo встречается значительно реже, чем наиболее известный заирский вариант вируса Эбола, однако он также способен вызывать тяжелую форму заболевания с высокой смертностью. По данным Всемирной организации здравоохранения, во время прошлых вспышек летальность достигала примерно 40%.

Исследователи отмечают, что создание вакцины против разных разновидностей вируса поможет быстрее реагировать на будущие эпидемии и повысит готовность системы здравоохранения к новым вспышкам Эболы, даже если они будут вызваны менее распространенными штаммами.