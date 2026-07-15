В Юте мужчина арестован за вооруженное нападение на мусульманина в торговом центре

В американском штате Юта 48-летний Питер Майкл Ларсен арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудника торгового центра Valley Fair Mall в городе Уэст-Вэлли-Сити. Согласно материалам полиции, подозреваемый заявил после задержания, что сознательно выбрал жертвой мусульманина.

Нападение было совершено днем 13 июля. По данным полиции, Ларсен подошел к работавшему в торговом киоске 37-летнему Сайеду Сохаилу Уддину, спросил как его зовут и какую религию он исповедует, а затем попросил бутылку воды. Когда мужчина отвернулся, подозреваемый достал нож и нанес ему многочисленные ранения. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии и перенес операцию.

Нападавшего остановили посетители торгового центра. Они повалили его на пол, выбили нож и удерживали до прибытия полиции. Сам Ларсен был госпитализирован с травмами, полученными при задержании, после чего его перевели в тюрьму округа Солт-Лейк.

Как следует из полицейского рапорта, после разъяснения прав Ларсен признался, что намеревался убить Уддина, поскольку тот мусульманин. Он также заявил, что "намерен убивать мусульман" и считает себя "катализатором".

Ларсен помещен под стражу без права освобождения под залог. Его подозревают в покушении на убийство – тяжком преступлении первой степени – и незаконном владении оружием. Формальное обвинительное заключение прокуратура округа пока не подала.

По данным FOX 13, подозреваемый ранее был судим за поджог и нападение на сотрудника полиции. В 2022 году он угрожал из ружья пожарным и полицейским, прибывшим к его дому после того, как он поджег собственный двор. Ларсен был приговорен к тюремному сроку, но в январе 2025 года вышел из тюрьмы условно-досрочно и на момент нападения оставался под надзором.

Сайед Уддин – отец двух маленьких детей. Его коллеги организовали сбор средств на лечение и поддержку семьи.