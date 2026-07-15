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Мир

Украинские силы заявили об атаке на 20 судов российского "теневого флота" в Черном море

Война в Украине
Война в России
Судоходство
время публикации: 15 июля 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 09:16
Украинские силы заявили об атаке на 20 судов российского "теневого флота" в Черном море
t.me/robert_magyar

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", заявил об атаке на 20 судов в Черном море в ночь на 15 июля.

По его словам, целями стали 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир. Бровди утверждает, что речь идет о судах, связанных с российским "теневым флотом". О характере повреждений и дальнейшей судьбе судов он не сообщил.

Командующий назвал атаку началом нового этапа операции "МоЛоЧКа" и заявил, что официальный отчет и видеозаписи будут опубликованы позднее. Ранее украинская сторона сообщала об атаках на 116 судов российского "теневого флота" в Азовском море.

Независимого подтверждения заявленного числа пораженных судов пока нет. Российская сторона сообщения не комментировала.

Мир
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