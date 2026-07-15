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Лига чемпионов. Исландцы победили венгров и сыграют с израильтянами

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 15 июля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 09:13
Лига чемпионов. Исландцы победили венгров и сыграют с израильтянами
AP Photo/Butch Dill

В матчах второго отборочного раунда Лиги чемпионов "Апоэль" (Беэр-Шева) сыграет с "Викингуром" (Рейкьявик).

Исландцы в ответном матче сыграли вничью с венгерским "Дьером" 2:2.

На 34-й минуте Даниэль Хафтстейнссон вывел гостей вперед.

На 38-й минуте Милан Виталис реализовал пенальти 1:1. На последней минуте первого тайма Свейнн Торкильсон забил в свои ворота 2:2.

На 55-й минуте бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Эвертона" Гилфи Сигурдссон забил гол, который вывел "Викингур" во второй раунд.

Дома исландцы победили 1:0.

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