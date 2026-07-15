OpenAI разрабатывает портативную умную колонку с камерой и ChatGPT

OpenAI разрабатывает свое первое массовое потребительское устройство – портативную умную колонку без экрана, которая должна выполнять функции персонального ИИ-помощника. Об этом сообщает Bloomberg.

По имеющимся данным, устройство будет оснащено камерой, микрофонами и другими сенсорами, позволяющими анализировать окружающую обстановку и учитывать контекст при общении с пользователем. Колонка сможет отвечать на вопросы с помощью ChatGPT, управлять устройствами умного дома, воспроизводить музыку и другой контент, а также отправлять сообщения.

В отличие от обычных стационарных умных колонок, устройство планируется сделать переносным: оно получит аккумулятор и сможет использоваться в разных помещениях. Разработчики также изучают возможность применения подвижных механических элементов, которые должны сделать взаимодействие с ИИ более естественным. Точный внешний вид и окончательный набор функций пока не раскрываются.

Над проектом работают бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и команда его стартапа io. В 2025 году OpenAI приобрела io примерно за 6,5 млрд долларов. Главным специалистом OpenAI по аппаратному обеспечению стал бывший вице-президент Apple Тан Тан. По данным СМИ, компания разрабатывает не одно, а несколько потребительских устройств.

Выход колонки ожидается не ранее 2027 года. OpenAI официально не подтверждала подробности, опубликованные Bloomberg, и не объявляла дату начала продаж.

Разработка проходит на фоне судебного спора с Apple. Корпорация подала иск против OpenAI, io и двух своих бывших сотрудников, обвинив их в незаконном использовании коммерческих секретов Apple для ускорения создания собственных потребительских устройств. Apple утверждает, что бывшие сотрудники получили или сохранили доступ к конфиденциальным техническим материалам и передали их новой компании.

OpenAI отвергла обвинения. Представитель компании заявил, что ее не интересуют коммерческие секреты других компаний и что она продолжает заниматься разработкой собственных технологий. Apple добивается, среди прочего, судебного запрета на использование спорной информации. Это может осложнить или задержать выпуск устройства, однако решения суда, останавливающего проект, пока нет.