Сын бойца MMA Вячеслава Дацика погиб на войне с Украиной
время публикации: 15 марта 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 13:59
Как пишет издание "Спорт-Экспресс", сын российского борца ММА Вячеслава Дацика Ярослав был убит на территории Запорожской области в ходе военных действий против Украины.
Ярослав Дацик, которому был 21 год, в феврале 2024 года подписал контракт с министерством обороны РФ и вместе с отцом отправился на фронт. Он погиб в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата.