Сын бойца MMA Вячеслава Дацика погиб на войне с Украиной

Как пишет издание "Спорт-Экспресс", сын российского борца ММА Вячеслава Дацика Ярослав был убит на территории Запорожской области в ходе военных действий против Украины.

Ярослав Дацик, которому был 21 год, в феврале 2024 года подписал контракт с министерством обороны РФ и вместе с отцом отправился на фронт. Он погиб в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата.