Журналистка "Радио Свобода" Елена Фанайлова внесена минюстом РФ в реестр "иноагентов"
время публикации: 15 мая 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 17:47
Министерство юстиции Российской Федерации провело очередное обновление реестра "иностранных агентов". Среди тех, кто пополнил список в эту пятницу, оказалась известная поэтесса и журналистка "Радио Свобода" Елена Фанайлова.
Помимо нее, статус "иностранного агента" получили еще несколько физических и юридических лиц:
Георгий Биргер – журналист, бывший заместитель главного редактора журнала "Афиша";
Денис Казанский – украинский блогер и политический обозреватель;
Сергей Ерофеев – социолог, занимающий пост президента Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA);
ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы";
информационно-аналитический центр "Башня";
общественное пространство Reforum Space Vilnius (Вильнюс, Литва).