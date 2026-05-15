15 мая 2026
последняя новость: 18:08
Журналистка "Радио Свобода" Елена Фанайлова внесена минюстом РФ в реестр "иноагентов"

время публикации: 15 мая 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 17:47
Минюст РФ пополнил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции Российской Федерации провело очередное обновление реестра "иностранных агентов". Среди тех, кто пополнил список в эту пятницу, оказалась известная поэтесса и журналистка "Радио Свобода" Елена Фанайлова.

Помимо нее, статус "иностранного агента" получили еще несколько физических и юридических лиц:

Георгий Биргер – журналист, бывший заместитель главного редактора журнала "Афиша";

Денис Казанский – украинский блогер и политический обозреватель;

Сергей Ерофеев – социолог, занимающий пост президента Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA);

ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы";

информационно-аналитический центр "Башня";

общественное пространство Reforum Space Vilnius (Вильнюс, Литва).

