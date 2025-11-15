x
15 ноября 2025
Мир

У берегов Ливии перевернулись лодки с мигрантами, есть жертвы

Погибшие
Африка
Средиземное море
время публикации: 15 ноября 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 22:21
AP Photo/Nariman El-Mofty

Международный комитет Красного Креста в Ливии сообщил, что у побережья страны, недалеко от города Эль-Хумс, перевернулись две лодки с нелегальными мигрантами.

Всего на борту двух судов находились 95 человек. Найдены тела четырех погибших. Число жертв уточняется, передает Reuters.

Согласно заявлению "Красного Креста", все погибшие были пассажирами одной из лодок, на которой плыли 26 выходцев из Бангладеш. На второй лодке находились 69 человек, среди них, в частности, граждане Египта и Судана.

Сотрудники "Красного Креста" и береговой охраны продолжают поисково-спасательную операцию в акватории у Эль-Хумса.

