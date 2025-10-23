Кораблекрушение у берегов Туниса, погибли десятки мигрантов

По меньшей мере 40 мигрантов, в том числе маленькие дети, погибли, когда лодка, на борту которой они находились, затонула у берегов Туниса. Это стало одним из самых смертоносных крушений с начала 2025 года.

Все мигранты происходили из африканских стран, расположенных к югу от пустыни Сахара. Береговая охрана и Национальная гвардия Туниса спасла 30 человек, среди которых есть и новорожденные. Начато расследование.

По данным ООН, в 2023 году Средиземное море в его центральной части пересекли более 210000 африканских мигрантов. 60000 были перехвачены и возвращены в Африку, более 2000 утонули. В 2018 году Европейский союз заключил с Тунисом договор, предусматривающий выделение 90 миллионов евро на борьбу с переправкой нелегалов и контрабанды.