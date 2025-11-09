x
В районе морской границы Малайзии и Таиланда перевернулось судно, возможно есть множество жертв

время публикации: 09 ноября 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 08:25
В районе морской границы Малайзии и Таиланда перевернулось судно, возможно есть множество жертв
Malaysian Maritime Enforcement Agency via AP

Малайзийские спасательные службы сообщают о крупной морской аварии у острова Пулау Тарутао (район морской границы Малайзии и Таиланда). Перевернулось судно, на борту которого находилось множество людей.

На данный момент обнаружены от 10 до 11 выживших, найдено тело погибшей женщины, пишет MalaysiaGazette.

Судя по заявлениям властей, авария произошла около трех дней назад. Но сведения о ней официально опубликованы только сейчас. Высока вероятность, что десятки людей погибли.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Полиция Кедаха передает: речь идет о незаконных мигрантах; по предварительным данным, до выхода к границе их везло крупное судно (около 300 человек), после чего контрабандисты пересадили их на три меньшие лодки примерно по 100 человек "для обхода патрулей"; судьба двух других лодок пока неизвестна, отмечает The Star.

