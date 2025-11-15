17 ноября Совбез ООН проголосует по американскому проекту завершения войны в Газе

В понедельник, 17 ноября, Совет безопасности ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Газе, основанному на 20-пунктном плане президента США Дональда Трампа, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

США называют режим прекращения огня "хрупким" и рассчитывают, что проект резолюции о мандате международного воинского контингента в секторе Газы будет принят большинством голосов.

"Любой отказ поддержать эту резолюцию является голосом либо за дальнейшее правление террористов ХАМАСа, либо за возвращение к войне с Израилем, обрекая регион и его население на постоянный конфликт", – заявил посол США в ООН Майк Уолц.

14 ноября США, Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Иордания и Турция опубликовали совместное заявление о поддержке обсуждаемой резолюции Совета Безопасности, разработанной Вашингтоном.

Западные дипломаты охарактеризовали это заявление как "расчетливый шаг Америки, направленный на сохранение поддержки своего проекта". По их словам, США необходимо, чтобы голосование поддержали девять членов Совета безопасности, что может быть непросто, если учесть противодействие России и Китая. Пакистан официально присоединился сторонникам американского проекта, однако Алжир, непостоянный член Совбеза, все еще не определился.

Подготовленный США "Всеобъемлющий план по завершению конфликта в Газе", определяющий рамки вывода израильских войск с территории сектора, обеспечение демилитаризации сектора Газы и установление международного контроля во время переходного периода после войны, разослан членам Совета безопасности ООН для рассмотрения.

В нем указывается, что любой вывод израильских войск из сектора Газы обусловлен подтвержденной демилитаризацией сектора и будет осуществляться в координации с США и арабскими государствами региона.

Международным стабилизационным силам (ISF) будет поручено предотвращение попыток восстановления террористической инфраструктуры и обеспечение того, чтобы сектор Газы оставался свободным от оружия и вооруженных группировок. Предусмотрена и регулярная отчетность международных сил перед ООН.