x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 16:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 16:05
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Американский план по завершению войны в Газе будет представлен на рассмотрение ООН

Газа
США
ООН
время публикации: 11 ноября 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 14:52
Американский план по завершению войны в Газе будет представлен на рассмотрение ООН
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Подготовленный США "Всеобъемлющий план по завершению конфликта в Газе", определяющий рамки вывода израильских войск с территории сектора, обеспечение демилитаризации сектора Газы и установление международного контроля во время переходного периода после войны, будет разослан членам Совета Безопасности ООН для рассмотрения.

Как сообщает The Jerusalem Post, новый текст проекта резолюции содержит несколько существенных изменений по сравнению с первоначальным проектом.

Прежде всего, в нем указывается, что любой вывод израильских войск из сектора Газы обусловлен подтвержденной демилитаризацией сектора и будет осуществляться в координации с США и арабскими государствами региона.

Международным стабилизационным силам (ISF) будет поручено предотвращение попыток восстановления террористической инфраструктуры и обеспечение того, чтобы сектор Газы оставался свободным от оружия и вооруженных группировок. Предусмотрена и регулярная отчетность международных сил перед ООН.

Ожидается, что проект резолюции будет представлен для ознакомления до конца текущей недели.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 ноября 2025

Анвар Гаргаш: ОАЭ не намерены направлять войска в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 ноября 2025

Всемирный банк поддержал американский проект резолюции СБ ООН по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

Жесткий ответ правительства Израиля: "Турецкий ботинок в Газу не ступит"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 ноября 2025

Конференция в Турции: международным силам в Газе требуется мандат ООН