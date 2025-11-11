Американский план по завершению войны в Газе будет представлен на рассмотрение ООН

Подготовленный США "Всеобъемлющий план по завершению конфликта в Газе", определяющий рамки вывода израильских войск с территории сектора, обеспечение демилитаризации сектора Газы и установление международного контроля во время переходного периода после войны, будет разослан членам Совета Безопасности ООН для рассмотрения.

Как сообщает The Jerusalem Post, новый текст проекта резолюции содержит несколько существенных изменений по сравнению с первоначальным проектом.

Прежде всего, в нем указывается, что любой вывод израильских войск из сектора Газы обусловлен подтвержденной демилитаризацией сектора и будет осуществляться в координации с США и арабскими государствами региона.

Международным стабилизационным силам (ISF) будет поручено предотвращение попыток восстановления террористической инфраструктуры и обеспечение того, чтобы сектор Газы оставался свободным от оружия и вооруженных группировок. Предусмотрена и регулярная отчетность международных сил перед ООН.

Ожидается, что проект резолюции будет представлен для ознакомления до конца текущей недели.