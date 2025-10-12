Видеоигры и прогулки с охраной: Die Zeit рассказывает о жизни Асада в Москве

Германская газета Die Zeit рассказывает о том, как обустроился в Москве свергнутый сирийский диктатор Башар Асад, бежавший из Дамаска десять месяцев назад. Полностью зависимый от российских властей, Асад принял "обет молчания".

Согласно публикации, он проживает в роскошном комплексе "Москва-сити", где ему принадлежат 20 квартир. Как утверждается, большую часть времени он проводит за компьютерными и видеоиграми. Об этом изданию рассказал "К", в прошлом входивший в ближний круг диктатора.

О себе он сообщил, что родился в влиятельной семье и был частым гостем в доме Асада. Однако в 2012 году по поручению президента на него было совершено покушение, и он принял решение покинуть Сирию. Однако новые власти считают его частью старой элиты. По его словам, информация получена из достоверных источников.

Семья Асадов свободно перемещается по городу, но их сопровождают телохранители, оплачиваемые российскими властями. Можно увидеть его и в торговом центре, распложенном на нижних этажах "Москва-сити".

"К" рассказал, что супруга Асада Асма, у которой в 2018 году было диагностировано онкологическое заболевание, находится в крайне тяжелом состоянии. Брат бывшего диктатора Махер Асад живет в отеле Four Seasons (бывшей гостинице "Москва"), пьет и курит кальян.

Местный агент по недвижимости, фигурирующая в публикации как Наташа, показала журналисту квартиру, напоминающую квартиру Асадов и находящуюся на 67-м этаже здания. Жилье выдержано в ближневосточном стиле, роскошном и современном. Особое внимание привлекла ванная комната, отделанная каррарским мрамором, с четырехметровым окном, открывающем панораму Москвы.