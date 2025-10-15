После лишения мэра Одессы гражданства Зеленский создал в городе военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании в Одессе городской военной администрации. На эту должность глава государства назначил Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую областную военную администрацию.

Новый властный орган, подчиняющийся непосредственно президенту, позволяет фактически отстранить от власти мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Зеленский накануне лишь украинского гражданства в связи с тем, что, как утверждается, у него есть гражданство России.

Снять Труханова с должности президент не может – этот вопрос находится в полномочиях городского совета, где мэр обладает значительным влиянием. Труханов опровергает утверждения, что является российским гражданином, и выражает готовность оспаривать решение Зеленского в украинских и международных юридических инстанциях.

Добавим, что Лысак – выходец из Службы безопасности Украины, участник АТО, бригадный генерал. На пост главы Днепропетровской областной военной администрации он пришел с должности начальника Управления СБУ области.