15 октября 2025
15 октября 2025
Мир

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью свободы

Убийства
США
Дональд Трамп
время публикации: 15 октября 2025 г., 05:56 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 06:01
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью свободы
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп вручил Эрике Кирк, вдове убитого консервативного активиста Чарли Кирка, высшую гражданскую награду США – Президентскую медаль свободы.

Церемония, проходившая в саду Белого дома 14 октября, была приурочена ко дню рождения Чарли.

Трамп заявил, что имя Кирка "теперь в списке подлинных американских героев". По словам президента, "особенно после убийства Чарли страна не должна проявлять никакой терпимости к радикально левым, насилию, экстремизму и террору".

Чарли Кирк прославился как активный сторонник Республиканской партии и лично Трампа, выступал против вовлечения США в ирано-израильский конфликт и критиковал руководство Украины. Он был убит 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Ему было 31 год; у него остались жена и двое детей.

