Госдеп США аннулировал визы шести иностранцам за насмешки над убийством Чарли Кирка

Администрация Дональда Трампа лишила американских виз шестерых иностранцев – граждан Аргентины, Бразилии, Германии, Мексики, Парагвая и ЮАР – из-за опубликованных ими в соцсетях насмешливых комментариев по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

Решение было принято накануне в Госдепартаменте США после анализа публикаций в соцсетях, сообщает Associated Press.

"США не обязаны принимать у себя иностранцев, желающих зла американцам", – говорится в пояснении Госдепа. Были размещены примеры недопустимых публикаций в соцсетях с пометкой "Visa revoked".

Reuters уточняет, что визы аннулированы в рамках ужесточения контроля за высказываниями иностранцев в соцсетях. Имена лишенных виз не названы.