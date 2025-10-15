Суд в Москве "заочно арестовал" Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина

Басманный суд в Москве 15 октября "заочно арестовал" оппозиционных политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина. Оба они включены Росфинмониторингом в список "террористов и экстремистов" и объявлены в розыск после обмена 2024 года, по которому они вышли из российских колоний.

14 октября имена Кара-Мурзы и Яшина упоминались в заявлении ФСБ РФ о возбуждении уголовного дела против членов "Антивоенного комитета России" (АКР), в который они входят. Фигурантов этого дела обвиняют по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем").

На этом фоне обвинения в адрес Кара-Мурзы и Яшина по ч. 2 ст. 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) и ч. 2 ст. 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации) УК менее значительны.

Все упомянутые в заявлении ФСБ РФ члены АКР находятся за границей. Но возбужденное против них дело может привести к новой волне репрессий в отношении жителей России, которые в той или иной степени высказывались в поддержку этих людей.

Мосгорсуд 17 апреля 2023 года приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима за "госизмену" (ст. 275 УК), за "распространение фейков" о российской армии (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и за сотрудничестве с нежелательной организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК).

9 декабря 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).

В августе 2024 года Кара-Мурза и Яшин были отпущены на свободу и высланы из России в рамках "сделки по обмену".