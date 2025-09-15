x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Мир

Выборы на северо-западе ФРГ: рекордный успех "Альтернативы для Германии"

Германия
Муниципальные выборы
время публикации: 15 сентября 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 12:52
Выборы на северо-западе ФРГ: рекордный успех "Альтернативы для Германии"
AP Photo/Markus Schreiber

Возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Христианско-демократический союз занял первое место на местных выборах, прошедших в Федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе Германии. За него отдали голоса 33,3% голосов избирателей.

Второе место с 22% голосов заняли социал-демократы, также входящие в правящую коалицию. Некогда Северный Рейн-Вестфалия считалась оплотом СДПГ, но эти времена ушли в прошлое.

Главная сенсация выборов – третье место праворадикальной "Альтернативы для Германии", выступающей против иммиграции. AdF, вотчиной которой считается Восточная Германия, практически утроила свои позиции, набрав 14,5% голосов. В трех городах ее представители вышли во второй тур выборов бургомистров.

Мир
