Мелания Трамп в личном письме Путину подняла тему похищений детей в Украине

время публикации: 16 августа 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 07:24
AP Photo/Jacquelyn Martin

Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, передала через мужа личное письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщает агентство Reuters.

Содержание письма официальные лица не разглашают, ограничившись лишь сообщением о том, что в этом послании упоминается о похищениях детей в ходе войны в Украине.

По данным Reuters, Мелания Трамп в личном письме Путину подняла вопрос тяжелого положения детей в Украине и России.

Отметим, что в поездке на Аляску, где проходили переговоры президентов США и РФ, Мелания Трамп не участвовала.

Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Словении (Югославия). Выросла в Севнице. После окончания школы поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры и дизайна, но бросила обучение после первого курса, переехав в Милан. С 16 лет профессиональная модель, работала в Милане и Париже. Ее фотографии публиковали журналы GQ, Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue. С бизнесменом Дональдом Трампом познакомилась в 1999 году, в январе 2005-го они поженились. В 2006-м Мелания получила гражданство США, вскоре после этого у нее родился сын Бэррон (пятый ребенок Д.Трампа). 20 января 2017 года Мелания Трамп стала первой леди США. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, в январе 2025-го вновь стала первой леди США. Свободно владеет шестью языками: словенским, английским, немецким, французским, итальянским и сербохорватским.

