Итоги переговоров Трампа и Путина на Аляске: "Пока нет соглашения"

Завершены переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, проходившие на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой была возможность прекращения российско-украинской войны.

Трамп заявил, что встреча была конструктивной, но "нет соглашения, пока нет соглашения".

В общей сложности Путин провел на Аляске почти пять часов. Переговоры Путина и Трампа в узком составе длились 2 часа 45 минут. Затем президенты выступили с заявлениями для прессы и покинули зал пресс-конференции, не отвечая на вопросы СМИ.

Трамп выглядел расстроенным и усталым, отмечают американские СМИ. При этом Путин и своим видом, и своими заявлениями демонстрировал непоколебимость позиции Кремля, хотя и говорил о перспективах дальнейших переговоров.

После переговоров в интервью Шону Хэннити из Fox News Дональд Трамп заявил: "Теперь все зависит от президента (Украины) Зеленского". "Полагаю, сейчас организуют встречу президента Зеленского с президентом Путиным и мной", – добавил он. Трамп отказался вдаваться в детали переговоров и говорить о причинах, препятствующих заключению мирного соглашения, сказав лишь, что хочет "посмотреть, что мы можем сделать". При этом он назвал переговоры успешными, оценив их в "10 из 10".

"Думаю, что встреча прошла на 10 баллов в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда две крупные державы ладят, особенно если они ядерные. Мы – номер один в мире, они – номер два. И это очень важно. Это очень важно", – сказал Трамп.

Отвечая на вопросы Fox News о возможных территориальных уступках, Трамп заявил, что на переговорах с Путиным согласился с тем, что война в Украине завершится обменом территориями и определенными гарантиями безопасности со стороны США. "Ну, я думаю, это те пункты, о которых мы договорились, и по которым мы в основном пришли к согласию, – сказал он. – На самом деле, я думаю, мы во многом друг с другом согласны. Могу сказать вам, встреча была теплой".

Трамп назвал Путина "сильным парнем" и "чертовски жестким", но отметил, что встреча прошла позитивно. "Я думаю, мы довольно близки к концу. И, послушайте, Украина должна с этим согласиться", – заявил он, добавив, что Зеленскому "надо заключить сделку".

В том же интервью Трамп дал понять, что воздержится от введения дополнительных санкций или других "серьезных последствий" для России, заявив, что его сегодняшняя встреча с Путиным прошла "очень хорошо". Судя по заявлению Трампа, в ближайший месяц к вопросу о дополнительных санкциях против России он не вернется.

Американский президент отметил, что и Путин, и Зеленский хотят, чтобы он присутствовал в будущем на встрече президентов России и Украины, где будут обсуждаться "пути к миру". На вопрос корреспондента Fox News о том, уверен ли он в возможности установления мира в относительно короткие сроки, Трамп ответил: "Довольно короткие, да".

Трамп также признал, что ошибался, считая, что российско-украинский конфликт будет "самым простым" из всех конфликтов для разрешения, вспомнив свое предвыборное обещание закончить войну за 24 часа. "Я думал, что этот будет самым простым из всех, а он оказался самым сложным", – сказал Трамп.

Кроме того Трамп заявил, что ценит слова Хиллари Клинтон о том, что она выдвинет его на Нобелевскую премию мира, если он выступит посредником в установлении мира в Украине. 15 августа Клинтон заявила, что лично выдвинет Трампа на премию, если он станет "архитектором" прекращения войны России с Украиной, но только если он сможет сделать это без того, чтобы Украине пришлось уступать территории России.

Российское агентство "Интерфакс" опубликовало полный текст выступления Путина на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров. Приведем основные фрагменты его заявлений: "Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными... Российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет – это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен "холодной войны", и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом... У нас с президентом Трампом установились очень хорошие и прямые контакты, мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону... Как вы хорошо знаете и понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки... Мы рассчитываем, что в Киеве и в европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс... В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине".