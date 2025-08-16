x
В Лас-Вегасе задержан глава отдела Нацправлении кибербезопасности Израиля

время публикации: 16 августа 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 16:42
В Лас-Вегасе задержан глава отдела Нацправлении кибербезопасности Израиля
AP Photo/Ty ONeil

Полиция Лас-Вегаса сообщила о задержании на этой неделе гражданина Израиля Тома Александровича, главы отдела Национального управления кибербезопасности.

Он прибыл в США из Израиля для участия в профессиональной конференции от имени государства. Александрович был задержан по подозрению в онлайн-педофилии и допрошен.

Вместе с ним в рамках широкомасштабной операции против онлайн-педофилов, которую провела полиция Лас-Вегаса, были задержаны еще семь человек.

