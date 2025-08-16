x
16 августа 2025
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 августа 2025
|
16 августа 2025
|
последняя новость: 16:10
16 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Bloomberg: Трамп сказал Зеленскому, что Путин хочет контролировать весь Донбасс

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 16 августа 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 15:47
Bloomberg: Трамп сказал Зеленскому, что Путин хочет контролировать весь Донбасс
AP Photo/Gavriil Grigorov

Президент России Владимир Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, рассказал американский президент Дональд Трамп Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после саммита на Аляске. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на агентство Bloomberg.

При этом Трамп уточнил, что решение о территориях остается за Украиной.

По данным Bloomberg, слова Трампа вызывают беспокойство у некоторых европейских чиновников: они опасаются, что Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот уступил территории в обмен на мирное соглашение.

Зеленский неоднократно говорил, что Киев не рассматривает вариант юридического признания оккупированных территорий российскими.

"Международные границы не должны меняться силой", – заявили лидеры европейских стран и Евросоюза после разговора с Зеленским и Трампом.

В меморандуме, который Москва предоставила Киеву в Стамбуле в начале июня, Кремль называл условием для прекращения огня полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на согласованное с Россией расстояние.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2025

Зеленский сообщил, что 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2025

Итоги переговоров Трампа и Путина на Аляске: "Пока нет соглашения"