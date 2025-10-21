Россия намерена национализировать "бесхозное" жилье на захваченных украинских территориях

x
21 октября 2025
Мир

время публикации: 21 октября 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 13:03
Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности по инициативе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства одобрила законопроект о национализации расположенных на оккупированных украинских территориях жилых домов и квартир, оставшихся без хозяев.

Издание "Ведомости" цитирует члена думского комитета по строительству Александра Якубовского, сообщившего, что, согласно законопроекту, бесхозяйным признается жилье, на которое отсутствуют действительные правоустанавливающие документы либо невозможно установить собственника.

По словам депутата, объект признается бесхозяйным на основе инвентаризации, данных регистрирующих органов и актов обследования. Принятие законопроекта создаст правовую основу для обеспечения жильем граждан, потерявших дома из-за боевых действий, и упорядочит использование бесхозяйного жилого фонда в "новых российских субъектах".

Речь идет о захваченных Россией территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Имущество предложено передавать проживающим здесь российским гражданам, оставшимся без жилья, а также работникам оккупационных государственных и муниципальных органов, военнослужащим, полицейским, педагогам и медикам.

Мир
