Ким Чен Ын возглавил работы по созданию мемориала воинам КНДР, погибшим на войне с Украиной

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил творческое объединение "Мансудэ", где ведутся работы над скульптурным комплексом, посвященным военнослужащим КНДР, принявшим участие в военных действиях против Украины.

Согласно сообщению агентства ЦТАК, генеральный секретарь Рабочей партии лично руководил работой над комплексом, который будет воздвигнут в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции. Он выразил большое удовлетворение, подчеркнув, что музей должен стать монументальным творением на вечные времена

"Наша армия доказала перед эпохой закон силы, неизменную железную истину, что сильные духом непобедимы, и это является абсолютной силой нашей армии, которую не могли бы иметь любые армии мира. Нужно обеспечить благородность художественного изображения и уточенную безупречность всех аксессуаров, чтобы все посетители этого музея, смотря на каждые скульптуры, смогли осознать железную логику непобедимости героических бойцов и вечно хранить их в памяти", – отмечает агентство.

Музей в честь северокорейских военнослужащих, погибших в ходе "зарубежной военной операции", был заложен в октябре 2025 года. КНДР направила в Россию около 14000 солдат, воевавших в основном в Курской области. По данным разведки Республики Корея, около 2000 из них были убиты.