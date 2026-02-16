ВСУ: ночью перехвачены 2 из 6 ракет, 52 из 62 БПЛА. МО РФ: сбиты 49 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине шесть ракет (четыре "Циркон", одну "Искандер-М" и одну Х-31П) и 62 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате двух ракет и 52 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 9 ударных БПЛА в 8 локациях и падения фрагментов в двух локациях. По ракетам данные уточняются. Причинен значительный ущерб в Черниговской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 49 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.