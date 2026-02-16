x
16 февраля 2026
16 февраля 2026
16 февраля 2026
Мир

Вторая годовщина смерти Навального: у могилы лидера оппозиции собрались его единомышленники

Россия
Оппозиция
Алексей Навальный
время публикации: 16 февраля 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 11:52
Вторая годовщина смерти Навального: у могилы лидера оппозиции собрались его единомышленники
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Десятки людей собрались на Борисовском кладбище в Москве во вторую годовщину смерти Алексея Навального, чтобы почтить память лидера российской оппозиции. Среди них были матери Алексея и его супруги Юлии – Людмила Навальная и Алла Абросимова.

Как сообщает SOTA, люди начали собираться еще до открытия кладбища. Почтили память убитого в заключении политика и представители дипломатических миссий нескольких европейских государств, в том числе Германии, Италии, Испании, Польши и Латвии.

У кладбища стоят несколько автомобилей Росгвардии с Z на капоте, дежурят сотрудники Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ, их лица скрыты под масками.

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды опубликовали совместный отчет, согласно которому находившийся в заключении Навальный умер от отравления эпибатидином – ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Вещество было обнаружено в образцах биоматериалов политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Посольство России в Лондоне назвало это заявление политической пропагандой: "Нет никаких оснований доверять подобным "находкам" западных "экспертов". По-настоящему шокирует метод, который теперь облюбовали западные политики, – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над покойным".

