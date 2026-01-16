x
Мир
Мир

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к пяти годам тюрьмы

Судебные решения
Корея
время публикации: 16 января 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 09:28
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к пяти годам тюрьмы
AP Photo/Ahn Young-joon, Pool

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента Юн Сок Ёль к пяти годам лишения свободы после признания его виновным в незаконном объявлении военного положения 3 декабря 2024 года, сообщает AP.

Суд также признал Юна виновным в подделке официального документа, связанного с объявлением военного положения, уничтожении доказательств и препятствовании его задержанию после этого шага. Адвокат экс-президента заявил о намерении обжаловать приговор.

Это первый вынесенный приговор в отношении экс-президента Южной Кореи: в общей сложности он проходит по восьми уголовным делам. Самым тяжким обвинением является подстрекательство к мятежу в связи с объявлением военного положения – преступление, за которое в Южной Корее предусмотрено вплоть до смертной казни.

Напомним, что 13 января группа специального прокурора рекомендовала суду назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

В декабре спецпрокурор требовал назначить Юн Сок Ёлю 10 лет лишения свободы в связи с обвинениями в воспрепятствовании работе правоохранителей (в том числе попыткам задержания Юна после событий вокруг введения военного положения).

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает три вида наказания за организацию мятежа для главаря заговорщиков: смертная казнь, пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ. Смертная казнь не применяется в Республике Корея с 1997 года.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован. 7 марта его освободили из-под стражи. 4 апреля Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля. Против экс-президента ведутся судебные процессы.

