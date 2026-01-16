x
16 января 2026
16 января 2026
Мир

Экс-премьер Украины Тимошенко освобождена под залог

Украина
время публикации: 16 января 2026 г., 18:17 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 18:17
Экс-премьер Украины Тимошенко освобождена под залог
AP Photo/Efrem Lukatsky

Суд в Киеве избрал экс-премьеру Украины и главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения по делу о подкупе депутатов Верховной рады. Ее освободили под залог в размере 33,3 млн гривен (более 760 тысяч долларов), сообщает ВВС.

Изначально обвинение ходатайствовало об избрании ей меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен (примерно 1,4 млн долларов), а также просила возложить на Тимошенко ряд процессуальных обязательств.

В их числе: прибывать по вызову стороны обвинения, не покидать пределы Киева и Киевской области, сообщать о смене места работы и проживания, а также воздержаться от общения с лицами, которые могут быть причастны к делу.

Тимошенко накануне рассказала, что ее счета уже заблокировали, а значит, она лишена возможности внести за себя залог.

Тимошенко все обвинения отвергает и утверждает, что новое преследование – "не первый политический заказ за годы в политике". По ее мнению, уголовное дело может быть частью кампании в преддверии выборов. "Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов", – заявляла она.

