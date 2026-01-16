x
Мир

После разговора с Нетаниягу Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану

Россия
Иран
Владимир Путин
время публикации: 16 января 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 13:34
После разговора с Нетаниягу Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после телефонного разговора с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Песков добавил, что ситуация в регионе продолжает оставаться "весьма накаленной", и "президент РФ продолжает усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации". По словам пресс-секретаря российского президента, Москва готова оказать помощь "не только Ирану, но и всему региону".

Мир
