После разговора с Нетаниягу Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану
время публикации: 16 января 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 13:34
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после телефонного разговора с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану.
Песков добавил, что ситуация в регионе продолжает оставаться "весьма накаленной", и "президент РФ продолжает усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации". По словам пресс-секретаря российского президента, Москва готова оказать помощь "не только Ирану, но и всему региону".