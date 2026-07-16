Удары ВСУ по целям в РФ: российские власти заявляют об убитых и раненых среди мирных граждан

Власти РФ заявляют об убитых и раненых среди мирных граждан в результате атак ВСУ ночью и утром 16 июля.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в поселке Суземка погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Он утверждает, что обстрел осуществлялся из РСЗО "Град".

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о массированной атаке БПЛА на регион, есть жертва и пострадавшие. "Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении", – написал он в Telegram.

Ранее утром сообщалось, что аэропорту Ярославля "Туношна" запретили принимать и отправлять рейсы. Был перекрыт выезд из Ярославля в Москву.

В результате атак дронов ВСУ по Белгородской области пять человек получили ранения, в их числе двое детей, сообщает региональный оперативный штаб. "Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. Они были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. У 13-летней девочки диагностированы осколочные ранения области шеи и голени, у её 16-летней сестры – касательное ранение плеча (...) 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода", – говорится в сообщении оперштаба. Еще двое человек пострадали при атаке беспилотника по автомобилю, утверждает оперштаб Белгородской области.