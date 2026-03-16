Манифестации в Венгрии, оппозиция обвинила Орбана в попытке повлиять на выборы с помощью России

Представители противостоящих политических лагерей провели в День венгерской революции предвыборные манифестации в Будапеште. В каждой из них приняли участие десятки тысяч человек.

12 апреля в стране пройдут выборы. Согласно опросам общественного мнения, лидирует оппозиционная партия "Уважение и свобода", возглавляемая Петером Мадьяром. Нынешний премьер-министр Виктор Орбан, глава партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" может лишиться своего поста.

Орбан на протяжении последних десятилетий является доминирующей фигурой в венгерской политики. Его называют одним из наиболее пророссийских лидеров Европы. Он противник поддержки Украины и стоит на позициях евроскептицизма.

Обращаясь к своим сторонникам, он призвал их отправиться на голосование. По его словам, избирателям предстоит выбор между войной и миром, поскольку оппозиция стремится втянуть страну в войну в Украине.

Мадьяр заявил, что власти ведут смехотворную пропагандистскую кампанию. Он заявил: Орбан готов на все, чтобы удержать власть, и подчеркнул, что Венгрия должна остаться в составе как Европейского Союза, так и NATO. Лидер оппозиции обвинил соперника в попытках повлиять на исход голосования с помощью вмешательства российских агентов.