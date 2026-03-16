Сьюзи Уайлс, глава аппарата Белого дома, намерена продолжать работать во время лечения от рака

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс диагностирован рак груди на ранней стадии.

"Сьюзи Уайлс – выдающийся руководитель аппарата Белого дома, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю. К сожалению, у неё диагностировали рак груди на ранней стадии", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что Сьюзи Уайлс не намерена брать больничный или отпуск на время лечения, практически все время она будет проводить в Белом доме.