16 марта 2026
последняя новость: 21:48
Премьер-министр Бельгии призвал к нормализации отношений с Россией ради дешевой энергии

время публикации: 16 марта 2026 г., 20:26 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 20:33
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью экономическому изданию L'Echo призвал Европейский Союз к нормализации отношений с Россией, чтобы обеспечить поставки Европе дешевых энергоносителей.

По его словам, попытки финансового удушения России не увенчались успехом, потому что нынешняя администрация США ближе к российскому президенту Владимиру Путину, чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и единственный выход в нынешней ситуации – соглашение.

"Европа – единственная, кто продолжает финансировать Украину. При этом мы даже не участвуем в переговорах. Мы заявляем, что победим, но в военном плане это неправда. На мой взгляд, конфликт будет заморожен на нынешней линии фронта, это будет напоминать две Кореи", – заявил он.

Политик добавил, что многие европейские лидеры в частных беседах говорят, что согласны с этой позицией. Он предостерег от проявлений наивности по отношению к Путину, сказав, что нужно достичь урегулирования, которое отвечало бы европейским интересам.

Напомним, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил о приостановке санкций против российского энергетического сектора, объяснив это необходимостью стабилизации рынка нефти и газа. Многие европейские лидеры выступили с осуждением этого решения.

Атакован терминал в Фуджейре, позволяющий экспортировать нефть в обход Ормузского пролива