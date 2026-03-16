Трамп в интервью 14-му телеканалу: "Герцог – слабый и бесполезный человек"

Президент США Дональд Трамп в интервью 14-му израильскому телеканалу опроверг публикации о разногласиях между Израилем и США по иранскому вопросу, а также обрушился с беспрецедентной критикой на израильского президента Ицхака Герцога.

О разногласиях сообщил Барак Равид в публикации издания Axios. Трамп заявил, что речь идет о дезинформации: "Это fake news, достойные третьеклассника". По его словам, реальная ситуация прямо противоположна, отношения между Израилем и США близки как никогда.

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу Трамп назвал человеком, выполняющим историческую миссию. "Не будь он премьер-министром – у вас не было бы государства", – выразил уверенность американский президент. Он также сказал, что нет другого лидера, способного столько сделать для страны.

Трамп обрушился на президента Израиля Ицхака Герцога, которого он неоднократно просил помиловать Нетаниягу: "Это слабый и бесполезный человек. Он использует свои полномочия в политических целях".

Американский лидер отказался отвечать на вопрос о возможном участии США в военных действиях против иранских сателлитов, таких как "Хизбалла" и йеменские хуситы. Он также призвал арабские страны региона присоединиться к операции против Ирана.