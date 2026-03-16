16 марта 2026
|
последняя новость: 09:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 марта 2026
|
16 марта 2026
|
последняя новость: 09:17
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп в интервью 14-му телеканалу: "Герцог – слабый и бесполезный человек"

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
Война с Ираном
время публикации: 16 марта 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 09:17
Трамп в интервью 14-му телеканалу: "Герцог – слабый и бесполезный человек"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп в интервью 14-му израильскому телеканалу опроверг публикации о разногласиях между Израилем и США по иранскому вопросу, а также обрушился с беспрецедентной критикой на израильского президента Ицхака Герцога.

О разногласиях сообщил Барак Равид в публикации издания Axios. Трамп заявил, что речь идет о дезинформации: "Это fake news, достойные третьеклассника". По его словам, реальная ситуация прямо противоположна, отношения между Израилем и США близки как никогда.

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу Трамп назвал человеком, выполняющим историческую миссию. "Не будь он премьер-министром – у вас не было бы государства", – выразил уверенность американский президент. Он также сказал, что нет другого лидера, способного столько сделать для страны.

Трамп обрушился на президента Израиля Ицхака Герцога, которого он неоднократно просил помиловать Нетаниягу: "Это слабый и бесполезный человек. Он использует свои полномочия в политических целях".

Американский лидер отказался отвечать на вопрос о возможном участии США в военных действиях против иранских сателлитов, таких как "Хизбалла" и йеменские хуситы. Он также призвал арабские страны региона присоединиться к операции против Ирана.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
