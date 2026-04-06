06 апреля 2026
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нигерии освобождены десятки заложников, захваченных во время пасхальной службы

Заложники
Африка
Христианство
время публикации: 06 апреля 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 10:22
AP Photos/Sunday Alamba

Вооруженные силы Нигерии сообщили об освобождении 31 мирного жителя, которые были захвачены во время нападения на церковь в деревне Арико на северо-западе страны. Пять человек были найдены мертвыми.

Нападение было совершено 5 апреля во время пасхального богослужения. Глава отделения Ассоциации христиан Нигерии в штате Кадуна Калеб Мааджи заявил, что были атакованы две церкви, в общей сложности погибли семь человек.

Ситуация на северо-западе Нигерии крайне сложная. В лесных районах действуют преступные группировки, одним из источников дохода которых является похищение людей для выкупа. Жертвами часто становятся представители христианской общины.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
