В Нигерии освобождены десятки заложников, захваченных во время пасхальной службы

Вооруженные силы Нигерии сообщили об освобождении 31 мирного жителя, которые были захвачены во время нападения на церковь в деревне Арико на северо-западе страны. Пять человек были найдены мертвыми.

Нападение было совершено 5 апреля во время пасхального богослужения. Глава отделения Ассоциации христиан Нигерии в штате Кадуна Калеб Мааджи заявил, что были атакованы две церкви, в общей сложности погибли семь человек.

Ситуация на северо-западе Нигерии крайне сложная. В лесных районах действуют преступные группировки, одним из источников дохода которых является похищение людей для выкупа. Жертвами часто становятся представители христианской общины.