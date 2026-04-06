В Нигерии освобождены десятки заложников, захваченных во время пасхальной службы
время публикации: 06 апреля 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 10:22
Вооруженные силы Нигерии сообщили об освобождении 31 мирного жителя, которые были захвачены во время нападения на церковь в деревне Арико на северо-западе страны. Пять человек были найдены мертвыми.
Нападение было совершено 5 апреля во время пасхального богослужения. Глава отделения Ассоциации христиан Нигерии в штате Кадуна Калеб Мааджи заявил, что были атакованы две церкви, в общей сложности погибли семь человек.
Ситуация на северо-западе Нигерии крайне сложная. В лесных районах действуют преступные группировки, одним из источников дохода которых является похищение людей для выкупа. Жертвами часто становятся представители христианской общины.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2026