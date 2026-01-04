x
Мир

Нападение на деревню в Нигерии, десятки погибших

Африка
время публикации: 04 января 2026 г., 14:01

Около 30 деревенских жителей были убиты и несколько похищены боевиками в расположенном на западе Нигерии штате Нигер. Вооруженные мужчины ворвались в деревню Касуван-Даджи, открыв огонь по тем, кто попадался на их пути. Они также сожгли рынок и несколько домов, сообщил представитель полиции Васиу Абиодун.

По словам местных жителей, погибло по меньшей мере 37 человек, есть множество пропавших без вести. Они также оспорили утверждения, что силы безопасности уже находятся в деревне и ведут поиски.

Подобные атаки происходят в Нигерии нередко – значительная часть территории страны находится под контролем банд и вооруженных группировок. В ноябре из расположенной неподалеку католической школы-интерната для девочек были похищены 300 человек. Властям удалось их освободить.

